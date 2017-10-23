Аваков пропонує зміни в законодавстві після ДТП в Харкові
"Невідворотність покарання повинна бути забезпечена законами, чітко прописаними, і судовим рішенням...Законодавча норма, яку ми запропонуємо, вона буде стосуватися 5-6 пунктів, в тому числі деякі з цих норм знаходяться в парламенті, що стосуються фото і відеофіксації", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи смертельну ДТП в Харкові, інформує "112 Україна".
Міністр також підкреслив, що в нинішньому році кількість ДТП, в тому числі з летальним результатом, збільшилася на 13%.
Нагадаємо, що в Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.
Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.
Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа