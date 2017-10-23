Аваков пропонує зміни в законодавстві після ДТП в Харкові

Аваков не уточнив, про які саме зміни йдеться

Кабмін запропонує Верховній Раді внести ряд правок до законодавства через збільшення кількості аварій на дорогах.

"Невідворотність покарання повинна бути забезпечена законами, чітко прописаними, і судовим рішенням...Законодавча норма, яку ми запропонуємо, вона буде стосуватися 5-6 пунктів, в тому числі деякі з цих норм знаходяться в парламенті, що стосуються фото і відеофіксації", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи смертельну ДТП в Харкові, інформує "112 Україна".

Міністр також підкреслив, що в нинішньому році кількість ДТП, в тому числі з летальним результатом, збільшилася на 13%.

Нагадаємо, що в Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.