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Аваков пропонує зміни в законодавстві після ДТП в Харкові

Аваков не уточнив, про які саме зміни йдеться
Кабмін запропонує Верховній Раді внести ряд правок до законодавства через збільшення кількості аварій на дорогах.
Аваков пропонує зміни в законодавстві після ДТП в Харкові Арсен Аваков. Фото: Укрінформ

"Невідворотність покарання повинна бути забезпечена законами, чітко прописаними, і судовим рішенням...Законодавча норма, яку ми запропонуємо, вона буде стосуватися 5-6 пунктів, в тому числі деякі з цих норм знаходяться в парламенті, що стосуються фото і відеофіксації", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи смертельну ДТП в Харкові, інформує "112 Україна".

Міністр також підкреслив, що в нинішньому році кількість ДТП, в тому числі з летальним результатом, збільшилася на 13%.

Нагадаємо, що в Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

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23 10 2017 15:58
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