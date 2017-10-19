Нацполіція Харківщини назвала імена загиблих у ДТП: кількість жертв зросла до шести

У мережі також опублікували відео перших секунд після смертельної аварії

Харківська поліція опублікувала список загиблих і постраждалих під час аварії у центрі Харкова.

"Встановлено особи 3 загиблих: Олександр Євтеєв (27 років), Ніна Кобисєва (28 років), Олена Умаєва. До лікарень доставлені: Олена Берченко, Юрій Неудачин, Оксана Нестеренко", – повідомляє відділ комунікації Нацполіції в Харківській області.

Особи ще двох жінок встановлюються: вагітна жінка доставлена до обласної лікарні, інша постраждала – до відділення політравми харківської лікарні.

За інформацією диретора Депатраменту комунікацій МВС Артема Шевченка, кількість загиблих зросла до 6.

Водночас другим учасником аварії у центрі Харкова був Геннадій Дронов, повідомляє спільнота "Харьков City" у Facebook.

За інформацією порталу, 59-річний Геннадій Дронов займається роздрібною торгівлею та здає в оренду нерухомість.

Також повідомляється, що у результаті аварії водій не отримав серйозних пошкоджень.

У мережі також опублікували відео перших секунд після смертельної аварії.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес обіцяє допомогу в організації похоронів та лікуванні потрепілих у результаті аварії.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

"Харківська міська рада і я особисто висловлюємо співчуття сім'ям загиблих. Обіцяю вам нашу допомогу в організації похорону. Всім, хто постраждав у результаті цієї аварії, міська влада допоможе вам у лікуванні", – підкреслив Кернес.