Головлікар "Охматдиту" Гладуш не хоче йти у відставку, - Супрун

Головний лікар дитячої лікарні "Охматдит" Юрій Гладуш, у якого 17 січня завершився контракт, відмовився покидати посаду.

Про це на прес-конференції повідомила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує "LB.ua".

"Головний лікар на роботі вже понад 13 років, його контракт завершився вчора. Ми два місяці тому його поінформували, що в нас буде конкурс. Починається нова ера головних лікарів у Міністерстві охорони здоров'я, вони будуть обиратися через відкритий конкурс. Головний лікар Юрій Гладуш може подаватися на конкурс, але сьогодні взявся до виконання обов'язків один з його начмедів. Чому не він? Тому що він зараз працює на чверть ставки, і нам не дозволено призначити його на в.о. Хочу повідомити, що він відмовляється покидати лікарню", - розповіла голова МОЗ.

За її словами, з "Охматдиту" навіть надійшов підроблений лист трудового колективу на підтримку Гладуша. Його укладачі використовували підписи співробітників лікарні без їхнього відома, і тепер його відкликали.

Відзначимо, що національна спеціалізована лікарня "Охматдит" - найбільший в Україні дитячий діагностично-лікувальний заклад.

Нагадаємо, що Генпрокуратура оприлюднила подробиці справи про розкрадання у 2012-2014 роках понад 9 млн грн державних коштів на будівництво дитячої лікарні "Охматдит".