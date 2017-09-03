Головний еколог США засумнівався в причинах глобального потепління

Новий голова Агентства з охорони навколишнього середовища США Скотт Прюйтт не вірить у вирішальну роль вуглекислого газу в проблемі глобального потепління.

Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу СNBC.

"Я думаю, що визначення впливу людської діяльності щодо клімату - дуже складна процедура, і існують величезні розбіжності з приводу ступеня впливу. Тому ні - я б не погодився, що він [вуглекислий газ] грає основну роль в глобальному потеплінні, яке ми спостерігаємо", - цитує слова Прюйтта ВВС.

Прюйтт також назвав поганою угодою Паризьку угоду про зміну клімату, яка покликана скоротити викиди парникових газів. Головний еколог США висловив занепокоєння у зв'язку з тим, що угода не висувалася на розгляд в сенаті.

Призначення Прюйтт на пост голови Агентства з охорони навколишнього середовища раніше викликало скандал через його погляди. Колишній генеральний прокурор Оклахоми вже критикував теорію глобального потепління, піддаючи сумніву як масштаби проблеми, так і її зв'язок з діяльністю людини. Крім того, він вважається прихильником використання вуглеводнів.

Президент США Дональд Трамп під час виборчої кампанії обіцяв скасувати дію міжнародного кліматичного договору, укладеного в Парижі в 2016 році.

Угода з боротьби зі змінами клімату була підписана в квітні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, свої підписи під документом поставили представники понад 170 країн, в тому числі і США, Китай і Росія. Паризька угода зобов'язала США скоротити викиди парникових газів на 26-28% до 2025 року (у порівнянні з рівнем 2005 року).