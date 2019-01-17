ПОЛІТИКА НОВИНИУвечері 16 січня нардеп від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко прийшов на ток-шоу "Ехо України" на телеканалі "Прямий" в образі актора Чарлі Чапліна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гончаренко програв суперечку і прийшов на ефір каналу "Прямий" в образі коміка, - ВІДЕО
Нардеп з'явився в студії у фраку і капелюсі, з накладними вусами і тростиною
"Мужик сказав - мужик зробив. Потрібно виконувати [обіцянки]", - зазначив Гончаренко.
Нагадаємо, що 23 грудня в ефірі цього ж телеканалу Олексій Гончаренко пообіцяв прийти в студію в костюмі клоуна, якщо шоумен Володимир Зеленський піде в президенти.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 01 2019 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку