Гончаренко програв суперечку і прийшов на ефір каналу "Прямий" в образі коміка, - ВІДЕО Нардеп з'явився в студії у фраку і капелюсі, з накладними вусами і тростиною

Увечері 16 січня нардеп від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко прийшов на ток-шоу "Ехо України" на телеканалі "Прямий" в образі актора Чарлі Чапліна.

"Мужик сказав - мужик зробив. Потрібно виконувати [обіцянки]", - зазначив Гончаренко. Нагадаємо, що 23 грудня в ефірі цього ж телеканалу Олексій Гончаренко пообіцяв прийти в студію в костюмі клоуна, якщо шоумен Володимир Зеленський піде в президенти.

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