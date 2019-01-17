Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Гончаренко програв суперечку і прийшов на ефір каналу "Прямий" в образі коміка, - ВІДЕО

Нардеп з'явився в студії у фраку і капелюсі, з накладними вусами і тростиною
Увечері 16 січня нардеп від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко прийшов на ток-шоу "Ехо України" на телеканалі "Прямий" в образі актора Чарлі Чапліна.
Гончаренко програв суперечку і прийшов на ефір каналу "Прямий" в образі коміка, - ВІДЕО

"Мужик сказав - мужик зробив. Потрібно виконувати [обіцянки]", - зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, що 23 грудня в ефірі цього ж телеканалу Олексій Гончаренко пообіцяв прийти в студію в костюмі клоуна, якщо шоумен Володимир Зеленський піде в президенти.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2019 11:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.