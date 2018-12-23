ПОЛІТИКА НОВИНИНародний депутат Олексій Гончаренко впевнений, що шоумен і комічний актор Володимир Зеленський не висуватиме свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Якщо Зеленський піде в президенти, я зніму костюм політика і прийду в костюмі клоуна", - Гончаренко
"Всі ці чутки, що він кудись піде і буде балотуватися не більше, ніж піар і реклама нового сезону "Слуги народу" і студії 95 квартал".
Фото: rovego.livejournal.com
Таку думку Гончаренко висловив в ефірі телеканалу "Прямий".
"Якщо Зеленський все ж вирішить зняти з себе костюм клоуна і стати політиком, тоді я зніму костюм політика і прийду на ефір в костюмі клоуна, - пообіцяв Гончаренко. - Володимир - талановита людина. Всі ці чутки, що він кудись піде і буде балотуватися не більше, ніж піар і реклама нового сезону "Слуги народу" і студії 95 квартал".
Нагадаємо, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.
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