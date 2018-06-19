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Google розробила інструмент, який прогнозує смерть пацієнтів

Точність прогнозу поки невелика
Компанія Google розробила інструмент, що оцінює стан здоров'я і ймовірність смерті пацієнтів.
Google розробила інструмент, який прогнозує смерть пацієнтів Фото: bloomberg.com

Як повідомляє Bloomberg, штучний інтелект в інструменті Google, що отримав назву Medical Brain, дозволяє швидко і більш ефективно обробляти великі обсяги даних.

Система оцінює стать, вік, попередні діагнози пацієнтів, результати аналізів, і після цього видає результат. Це може бути прогноз про те, скільки триватиме лікування, чи доведеться людині звертатися за допомогою повторно і який ризик летального результату.

Medical Brain, пише Bloomberg, зумів видати більш точний, але не ідеальний прогноз про стан жінки, яка звернулася до клініки на пізній стадії раку грудей. Лікарі, використовуючи одну із застосовуваних у лікарнях комп'ютерних програм, оцінили ймовірність її смерті у 9,3%, а Medical Brain – у 19,9%. Пацієнтка померла за кілька днів.

Проектом Medical Brain займається підрозділ Google – компанія AI, орієнтована на розвиток штучного інтелекту.

"Наступний крок Google – впровадження системи прогнозування в медичних установах", – заявив глава підрозділу AI Google Джефф Дін.

Нагадаємо, штучний інтелект уперше в історії створив короткометражний фільм.

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19 06 2018 20:22
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