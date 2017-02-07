CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГенеральна прокуратура проводить розслідування щодо деяких міністрів в уряді Володимира Гройсмана.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ГПУ проводить розслідування щодо деяких міністрів уряду Гройсмана, – Луценко ВІДЕО
Жодних прізвищ генпрокурор не назвав
Юрій Луценко. Фото: Уніан
Про це в інтерв'ю програмі "Час. Підсумки" заявив генпрокурор Юрій Луценко.
"Я не можу виключити як нових подань на народних депутатів, так і дій щодо діючих міністрів. Зараз проводиться слідство проти багатьох фігурантів, в тому числі в нас є запитання і до діючих, і колишніх міністрів. І вони також пройшли по якісь окремій партійній квоті коаліційного уряду", – зазначив Луценко.
Жодних прізвищ при цьому він не назвав.
Разом з тим генпрокурор заявив, що ГПУ зібрала достатньо доказів для зняття недоторканності з 6 нардепів, подання на яких є у Верховній Раді.
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02 07 2017 22:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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