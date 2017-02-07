ГПУ проводить розслідування щодо деяких міністрів уряду Гройсмана, – Луценко ВІДЕО

Генеральна прокуратура проводить розслідування щодо деяких міністрів в уряді Володимира Гройсмана.

Про це в інтерв'ю програмі "Час. Підсумки" заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Я не можу виключити як нових подань на народних депутатів, так і дій щодо діючих міністрів. Зараз проводиться слідство проти багатьох фігурантів, в тому числі в нас є запитання і до діючих, і колишніх міністрів. І вони також пройшли по якісь окремій партійній квоті коаліційного уряду", – зазначив Луценко.

Жодних прізвищ при цьому він не назвав.

Разом з тим генпрокурор заявив, що ГПУ зібрала достатньо доказів для зняття недоторканності з 6 нардепів, подання на яких є у Верховній Раді.