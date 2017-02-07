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У ГПУ достатньо доказів для зняття недоторканності з шістьох нардепів, – Луценко ВІДЕО

Генпрокурор стверджує, що зібрав "достатньо доказів для того, щоб переконати неупереджених депутатів"
У Генеральної прокуратури достатньо доказів для зняття депутатської недоторканності з шістьох народних обранців.
У ГПУ достатньо доказів для зняття недоторканності з шістьох нардепів, – Луценко ВІДЕО Юрій Луценко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Таку заяву зробив генпрокурор в інтерв'ю програмі "Час Підсумки".

За словами Юрія Луценка усі подання, які зараз перебувають у Парламенті, підкріплені законно зібраними доказами: аудіозаписами, відео та свідченнями очевидців.

"У нас зібрані достатньо доказів для того, щоб переконати неупереджених депутатів – і тут ключове – неупереджених, в необхідності зняття депутатської недоторканності і продовження досудового слідства. Все це буде супроводжуватися демонстрацією аудіозаписів, відеозаписів, документами. І з моєї точки зору, ні в комітеті, ні у Верховній Раді не має відбутися суд. Має відбутися просто перевірка – є докази ймовірного створення кримінальних правопорушень? Так, вони є. Чи достатні – буде визначати тільки суд", – зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, що вже з понеділка регламентний комітет розглядатиме прокурорські подання позбавлення недоторканності нардепів Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Олеся Довгого, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

Луценко пообіцяв восени внести до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з кількох депутатів.

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02 07 2017 20:37
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