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ГПУ внесла у Раду подання на Довгого

Нардепа підозрюють у зловживанні владою
Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради прохання надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олексія Довгого.
ГПУ внесла у Раду подання на Довгого Олесь Довгий. Фото: @HromadskeTV

"Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата О. Довгого, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов'язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно – заповідного фонду - заказника "Острів Жуків", загальною площею 44,25 га", – повідомив Юрій Луценко у Facebook.

Нагадаємо, що депутат Верховної Ради Мустафа Найєм заявив, що Генеральна прокуратура підготувала проект подання про зняття недоторканності з депутата Олеся Довгого по ст.364 Кримінального кодексу - зловживання владою.

Сам Довгий називав "чутками" інформацію про підготовку подання про зняття з нього недоторканності.

Відзначимо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала клопотання про зняття недоторканності з народних депутатів Бориса Розенблата (БПП) і Максима Полякова (Народний фронт).

Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Водночас сам Розенблат заперечує факт отримання хабара.

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21 06 2017 16:39
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