ГПУ внесла у Раду подання на Довгого

Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради прохання надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олексія Довгого.

"Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата О. Довгого, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов'язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно – заповідного фонду - заказника "Острів Жуків", загальною площею 44,25 га", – повідомив Юрій Луценко у Facebook.

Нагадаємо, що депутат Верховної Ради Мустафа Найєм заявив, що Генеральна прокуратура підготувала проект подання про зняття недоторканності з депутата Олеся Довгого по ст.364 Кримінального кодексу - зловживання владою.

Сам Довгий називав "чутками" інформацію про підготовку подання про зняття з нього недоторканності.

Відзначимо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала клопотання про зняття недоторканності з народних депутатів Бориса Розенблата (БПП) і Максима Полякова (Народний фронт).

Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Водночас сам Розенблат заперечує факт отримання хабара.