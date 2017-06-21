ГПУ внесла у Раду подання на Довгого
"Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата О. Довгого, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов'язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно – заповідного фонду - заказника "Острів Жуків", загальною площею 44,25 га", – повідомив Юрій Луценко у Facebook.
Нагадаємо, що депутат Верховної Ради Мустафа Найєм заявив, що Генеральна прокуратура підготувала проект подання про зняття недоторканності з депутата Олеся Довгого по ст.364 Кримінального кодексу - зловживання владою.
Сам Довгий називав "чутками" інформацію про підготовку подання про зняття з нього недоторканності.
Відзначимо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала клопотання про зняття недоторканності з народних депутатів Бориса Розенблата (БПП) і Максима Полякова (Народний фронт).
Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.
Водночас сам Розенблат заперечує факт отримання хабара.
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