Верховна Рада отримала подання на зняття недоторканності з п’ятьох нардепів Раніше про подання щодо чотирьох депутатів повідомляв генпрокурор

Подання про притягнення до кримінальної відповідальності п'ятьох народних депутатів надійшли у Верховну Раду в середу, 21 червня. Спікер парламенту Андрій Парубій направив їх у профільний комітет.

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Про це повідомив прес-секретар Парубія Андрій Ковальов. "У Верховну Раду надійшли подання на п’ятьох народних депутатів. Голова парламенту направив їх в регламентний комітет", - повідомив Ковальов, інформує "Інтерфакс-Укараїна". За його словами, мова йде про подання на Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максим Полякова (обоє з фракції "Народний фронт") та Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка"). Як повідомлялося, раніше Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про спрямуванння до парламенту подань про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Лозового, Довгого, Дейдея та Розенблата.



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