Луценко вніс в Раду подання на Розенблата

Генареальний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Борислава Розенблата.

За словами Луценка, у діях Борисла Розенблата вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6.1 млн грн.

Кримінальне правопорушення інкримінується ч.4 ст. 368 КК України.

Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Водночас сам Розенблат заперечує факт отримання хабара.

"Хочу сам зрозуміти, що відбувається. Все відбувалося за моєю спиною. Звинувачують у тому, що мій охоронець отримав 200 тисяч доларів. Йому всунули якусь сумку і сказали, що це передається мені. Потім було НАБУ", - заявив він, додавши, що вважає затримання давно спланованою провокацією.

Згодом також стало відомо, що передані охоронцю народного депутата фракціїї БПП Борислава Розенблата 200 тисяч доларів, призначалися ще одному депутату Верховної Ради.