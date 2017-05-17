ГПУ підозрює чиновників Криворізької міськради в розкраданні коштів в особливо великих розмірах
"У Кривому Розі тривають обшуки й інші слідчі дії у справі про злочинну організацію, яка займалася розкраданням коштів в особливо великих розмірах. Також встановлено, що члени ОЗУ загрожували життю окремих посадових осіб міськради", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.
Окрім Удода, у справі проходять Антон Михаленко, якого Луценко називає неофіційним власником ТОВ "Біф Будінвест", директор цієї компанії Андрій Стеблянко, начальник управління містобудування та архітектури Петро Гнатовський, начальник відділу з питань держархбудконтролю Ігор Лисенко.
Затримано лише одного з них (кого саме, не повідомляють). Решта четверо, в тому числі Удод, Гнатовський, Лисенко, переховуються, йдеться на сайті Генеральної прокуратури.
Там також повідомляють, що мова про створення злочинної організації з метою привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, поєднаного з погрозою вбивством (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 129, ч. 1 ст. 255 КК України).
Учасникам злочинної організації загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років із позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років із конфіскацією майна.
Обшуки проводять за 18 адресами, а саме: у виконавчих комітетах міської ради, управлінні Державної казначейської служби міста, офісних приміщеннях суб'єктів господарювання, а також за місцем проживання і реєстрації підозрюваних і осіб, які можуть бути причетні до створення та діяльності зазначеної злочинної організації.
Мер Кривого Рогу - Юрій Вілкул, батько одного з лідерів "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.
Нагадаємо, що чиновників міської ради Кривого Рогу підозрюють у розтраті 200 млн грн. В ході обшуків в міськраді була вилучена тендерна документація.
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