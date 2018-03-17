Громадський транспорт Києва курсує з відхиленням від графіку
Про це 17 березня повідомили у КМДА з посиланням на дані КП Київпастранс.
"З початку руху на всіх маршрутах наземного громадського транспорту введено оперативне положення №2 – курсування з відхиленням від графіку руху до 25 хвилин", - зазначили у КП.
За даними ДержНС, рятувальники чергують на проблемних ділянках доріг - спусках та підйомах - щоб не допустити ускладнення руху на автошляхах. Зокрема, патрулі чергують на вул. Олени Теліги та на вул. Академіка Заболотного.
У КМДА нагадали, що 17 березня у Києві вдень - помірний сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Водіїв закликають утриматися від поїздок на власному авто та не залишати машини обабіч вулиць і доріг.
"Для прибирання наслідків негоди у Києві задіяно 260 одиниць снігоприбиральної техніки "Київавтодору", 104 одиниці техніки комунальних житлово-експлуатаційних дільниць та ін. Також працює 29 бригад з ручного прибирання у складі 186 осіб", - повідомили у КМДА.
Обмеження в'їзду великогабаритного та великовантажного транспорту триває.
Нагадаємо, унаслідок активного циклону з вечора 16 березня, а також 17 і 19 березня в столиці очікується сильний сніг, що призведе до утворення сукупного снігового покриву до 25-30 см. Ситуація ускладниться через пориви північно-східного вітру 15- 18 м/с, хуртовини, ожеледь і зниження температури до 3-8 ° морозу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- "Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життяУспішність військового, який повернувся з війни, часом перевіряється не створенням ним нового бізнесу, а вмінням заново інтегруватись у цивільне життя і успішно продовжити те, у що вкладав всього себе до війни
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?