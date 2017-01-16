Гройсман доручив розвивати українську "Вікіпедію"

До написання статей можуть залучити студентів

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив органам виконавчої влади сприяти розвитку україномовного розділу "Вікіпедії".

Як повідомляє прес-служба уряду, Гройсман підтримав пропозиції громадськості, спрямовані на розвиток україномовного розділу "Вікіпедії", і доручив органам влади вжити у 2017 році заходів для їх реалізації.

Серед запропонованих заходів - внесення змін до навчальних програм з інформатики, географії, історії і літератури для учнів старших класів шкіл для використання україномовного розділу "Вікіпедії"; можливість підготовки студентами матеріалів для "Вікіпедії"; сприяння проведенню української частини міжнародного конкурсу "Вікі любить пам'ятки"; сприяння проведенню конкурсу з розміщення наукових робіт в українському розділі "Вікіпедії".

Україномовний розділ "Вікіпедії" налічує 650 тис статей і займає 16 місце серед усіх розділів за їх кількістю.

Нагадаємо, що в Росії почали блокувати "Вікіпедію".