Гройсман доручив розвивати українську "Вікіпедію"
Як повідомляє прес-служба уряду, Гройсман підтримав пропозиції громадськості, спрямовані на розвиток україномовного розділу "Вікіпедії", і доручив органам влади вжити у 2017 році заходів для їх реалізації.
Серед запропонованих заходів - внесення змін до навчальних програм з інформатики, географії, історії і літератури для учнів старших класів шкіл для використання україномовного розділу "Вікіпедії"; можливість підготовки студентами матеріалів для "Вікіпедії"; сприяння проведенню української частини міжнародного конкурсу "Вікі любить пам'ятки"; сприяння проведенню конкурсу з розміщення наукових робіт в українському розділі "Вікіпедії".
Україномовний розділ "Вікіпедії" налічує 650 тис статей і займає 16 місце серед усіх розділів за їх кількістю.
Нагадаємо, що в Росії почали блокувати "Вікіпедію".
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