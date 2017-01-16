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Гройсман доручив розвивати українську "Вікіпедію"

До написання статей можуть залучити студентів
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив органам виконавчої влади сприяти розвитку україномовного розділу "Вікіпедії".
Гройсман доручив розвивати українську "Вікіпедію" Володимир Гройсман. Фото: ZN.ua

Як повідомляє прес-служба уряду, Гройсман підтримав пропозиції громадськості, спрямовані на розвиток україномовного розділу "Вікіпедії", і доручив органам влади вжити у 2017 році заходів для їх реалізації.

Серед запропонованих заходів - внесення змін до навчальних програм з інформатики, географії, історії і літератури для учнів старших класів шкіл для використання україномовного розділу "Вікіпедії"; можливість підготовки студентами матеріалів для "Вікіпедії"; сприяння проведенню української частини міжнародного конкурсу "Вікі любить пам'ятки"; сприяння проведенню конкурсу з розміщення наукових робіт в українському розділі "Вікіпедії".

Україномовний розділ "Вікіпедії" налічує 650 тис статей і займає 16 місце серед усіх розділів за їх кількістю.

Нагадаємо, що в Росії почали блокувати "Вікіпедію".

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16 01 2017 14:27
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