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Названо найпопулярніші статті української вікіпедії у 2022 році

11 січня 2023, 18:37
Названо найпопулярніші статті української вікіпедії у 2022 році
Фото: з вільних джерел
Громадська організація "Вікімедія Україна" проаналізувала статистику відвідування українського сегменту онлайн-енциклопедії та назвала найпопулярніші статті.

Так, на першому місці розмістилася стаття, присвячена початку повномасштабного вторгнення росії, повідомляє "Вікімедія Україна".

Статтю "російське вторгнення в Україну (2022)" відвідали понад 3,8 мільйона разів. На другому місці розмістилася стаття "Арестович Олексій Миколайович" (понад 2,2 мільйона переглядів), а на третьому – "Україна" (1,8 мільйона).

Загалом за минулий рік українську вікіпедію переглянули понад мільярд разів, що стало абсолютним рекордом за весь час існування українського підрозділу.

Нагадаємо, російський сегмент вікіпедії неодноразово штрафували у країні-агресорці за статті, присвячені повномасштабному вторгненню. Навесні на російськомовну версію вікіпедії в росії подали до суду одразу два позови. Першим роскомнадзор вимагав видалити інформацію зі статей "Битва за Київ (2022)", "Військові злочини в період вторгнення росії в Україну", "Обстріл лікарні в Маріуполі", "Руйнування Маріупольського театру (2022)" та "Різня в Бучі".

Другий позов містив вимогу оштрафувати компанію за відмову видалити статтю "Вторгнення росії в Україну (2022)" та статті про порох та димний порох. Загальна сума накладеного на вікіпедію штрафу склала п'ять мільйонів рублів (близько двох мільйонів гривень).

Раніше повідомлялось, що Україна за рік війни піднялася у рейтингу найсильніших армій світу із 22 на 15 місце.

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