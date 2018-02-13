ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Володимир Гройсман обговорив із колишніми президентами Леонідом Кравчуком (1991-1994), Леонідом Кучмою (1994-2005), Віктором Ющенком (2005-2010) майбутнє України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман обговорив майбутнє України з колишніми президентами
Прем'єр провів зустріч з Кравчуком, Кучмою і Ющенком
Фото: twitter.com/VGroysman
"Зустрівся з президентами України. Дуже цікава розмова. Поділилися досвідом і думками про майбутнє держави", - написав Гройсман.
Він також опублікував фото зустрічі.
Фото: twitter.com/VGroysman
Нагадаємо, в листопаді 2017 року Кабінет Міністрів створив раду з питань стратегічного розвитку під головуванням Гройсмана та за участю колишніх прем'єр-міністрів.
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