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Гройсман обговорив майбутнє України з колишніми президентами

Прем'єр провів зустріч з Кравчуком, Кучмою і Ющенком
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман обговорив із колишніми президентами Леонідом Кравчуком (1991-1994), Леонідом Кучмою (1994-2005), Віктором Ющенком (2005-2010) майбутнє України.
Гройсман обговорив майбутнє України з колишніми президентами Фото: twitter.com/VGroysman

"Зустрівся з президентами України. Дуже цікава розмова. Поділилися досвідом і думками про майбутнє держави", - написав Гройсман.

Він також опублікував фото зустрічі.

Фото: twitter.com/VGroysman

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Кабінет Міністрів створив раду з питань стратегічного розвитку під головуванням Гройсмана та за участю колишніх прем'єр-міністрів.

 

 

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