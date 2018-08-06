Гройсман просить переглянути мільйонні премії у "Нафтогазі"
"НАК - компанія, яка управляється незалежною наглядовою радою, і це (преміювання — ред.) компетенція не уряду, а незалежної ради. Я теж був і залишаюся занепокоєним таким рішенням, тому я направив офіційного листа у незалежну наглядову раду із тим, щоб вони переглянули своє рішення і поінформували Кабінет міністрів. Я очікую відповіді на це запитання", - сказав глава уряду.
"Це - перегин", - прокоментував Прем’єр-міністр ситуацію з преміюванням у "Нафтогазі".
Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.
За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Деньги есть. Но вы держитесь. Без них