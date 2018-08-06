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Гройсман просить переглянути мільйонні премії у "Нафтогазі"

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман направив офіційного листа до наглядової ради "Нафтогазу" з проханням переглянути рішення про виплату мільйонних премій працівникам компанії за перемогу у Стокгольмському арбітражі
За його словами, "Нафтогаз" дійсно здобув серйозну перемогу над "Газпромом" в інтересах України, проте політика винагород наразі не на часі.
Гройсман просить переглянути мільйонні премії у "Нафтогазі" Фото: unn.com.ua

"НАК - компанія, яка управляється незалежною наглядовою радою, і це (преміювання — ред.) компетенція не уряду, а незалежної ради. Я теж був і залишаюся занепокоєним таким рішенням, тому я направив офіційного листа у незалежну наглядову раду із тим, щоб вони переглянули своє рішення і поінформували Кабінет міністрів. Я очікую відповіді на це запитання", - сказав глава уряду.

"Це - перегин", - прокоментував Прем’єр-міністр ситуацію з преміюванням у "Нафтогазі".

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

 
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08 06 2018 11:44
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