Гройсман просить переглянути мільйонні премії у "Нафтогазі"

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман направив офіційного листа до наглядової ради "Нафтогазу" з проханням переглянути рішення про виплату мільйонних премій працівникам компанії за перемогу у Стокгольмському арбітражі

За його словами, "Нафтогаз" дійсно здобув серйозну перемогу над "Газпромом" в інтересах України, проте політика винагород наразі не на часі.

"НАК - компанія, яка управляється незалежною наглядовою радою, і це (преміювання — ред.) компетенція не уряду, а незалежної ради. Я теж був і залишаюся занепокоєним таким рішенням, тому я направив офіційного листа у незалежну наглядову раду із тим, щоб вони переглянули своє рішення і поінформували Кабінет міністрів. Я очікую відповіді на це запитання", - сказав глава уряду.

"Це - перегин", - прокоментував Прем’єр-міністр ситуацію з преміюванням у "Нафтогазі".