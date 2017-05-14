Гройсман розповів, що об’єднує його з Макроном

На думку Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, новообраний президент Франції Еммануель Макрон зробить великий внесок у розвиток своєї країни.

Про це прем'єр сказав у неділю ввечері в ефірі ICTV, повідомляє Укрінформ.

"Я на один місяць старший за президента Франції, а він – на один місяць молодше за мене. Але я вважаю, що це той вік, коли можна ще багато зробити. І я бажаю йому успіхів", – сказав Гройсман.

Він наголосив, що особисто для себе вважає надважливим завданням зробити так, щоб Україна займала гідне міце на мапі Європи та світу.

"Думаю, що це та ідея, яка має нас об’єднати", – додав глава уряду.

Нагадаємо, сьогодні Еммануель Макрон офіційно заступив на посаду президента Франції. Штаб Макрона повідомив про перші призначення в адміністрації Єлісейського палацу.