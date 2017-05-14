ПОЛІТИКА НОВИНИУ день інавгурації штаб Емманюеля Макрона повідомив про перші призначення в адміністрації Єлісейського палацу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У команді Макрона зробили перші офіційні призначення
Зокрема, керівником апарату президента стане 64-річний Патрік Строда
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Le Figaro.
Макрон призначив 44-річного Алексі Колера на пост генерального секретаря Єлисейського палацу. Колер очолював кабінет Макрона в 2014-2016 роках, коли той був міністром економіки Франції.
Головним радником з питань зовнішньої політики призначено 61-річного посла Франції в Німеччині Філіппа Етьєна.
Керівником апарату президента стане 64-річний Патрік Строда, який обіймав посаду префекта регіону Іль-де-Франс.
Спеціальним радником призначено 30-річного Ісмаеля Емельяна, який раніше займався стратегією кампанії руху "Вперед".
Нагадаємо, сьогодні, 14 травня Еммануель Макрон офіційно заступив на посаду президента Франції.
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14 05 2017 18:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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