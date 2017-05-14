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У команді Макрона зробили перші офіційні призначення

Зокрема, керівником апарату президента стане 64-річний Патрік Строда
У день інавгурації штаб Емманюеля Макрона повідомив про перші призначення в адміністрації Єлісейського палацу.
У команді Макрона зробили перші офіційні призначення Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Le Figaro.

Макрон призначив 44-річного Алексі Колера на пост генерального секретаря Єлисейського палацу. Колер очолював кабінет Макрона в 2014-2016 роках, коли той був міністром економіки Франції.

Головним радником з питань зовнішньої політики призначено 61-річного посла Франції в Німеччині Філіппа Етьєна.

Керівником апарату президента стане 64-річний Патрік Строда, який обіймав посаду префекта регіону Іль-де-Франс.

Спеціальним радником призначено 30-річного Ісмаеля Емельяна, який раніше займався стратегією кампанії руху "Вперед".

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня Еммануель Макрон офіційно заступив на посаду президента Франції.

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