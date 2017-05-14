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Макрон в Парижі заступив на посаду президента Франції, - ФОТОРЕПОРТАЖ

Інавгурація відбулася в Єлисейському палаці
Еммануель Макрон офіційно заступив на посаду президента Франції.
Макрон в Парижі заступив на посаду президента Франції, - ФОТОРЕПОРТАЖ Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Інавгурація відбулася в неділю, 14 травня, в Єлисейському палаці в Парижі. Перед тим, як вимовити присягу, Макрон зустрівся з Франсуа Олландом, який очолював країну з 2012 року. Він передав Макрону свої повноваження, інформує "LB.ua".

39-річний Макрон є наймолодшим президентом Франції з часів Наполеона Бонапарта. У другому турі виборів за нього проголосували 66,10% виборців. За його головного конкурента під час другого етапу виборів представника "Національного фронту" Марін Ле Пен віддали свої голоси 33,9% французів.

Макрон - колишній міністр економіки і засновник центристського руху "Вперед!".


Всі фото: epa.eu

Нагадаємо, що 10 травня Конституційна рада Франції затвердила результати виборів президента, оголосивши переможцем Еммануеля Макрона, остаточно він вступить на посаду не пізніше півночі 14 травня.

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