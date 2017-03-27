Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова можуть створити зону вільної торгівлі до кінця року
Про це після зустрічі прем'єр-міністрів цих країн у рамках саміту ГУАМ сказав голова Кабміну України Володимир Гройсман, інформує LB.ua.
"Ми торкнулися сьогодні питань поглиблення економічної співпраці. Безумовно, обговорили питання політичної взаємодії. Важливо, що ми підписали низку документів, які дозволять нам уже в 2017 році повноцінно запровадити зону вільної торгівлі в рамках наших держав. Це сприятливо вплине на розвиток наших національних економік, поглибить нашу співпрацю", - заявив Гройсман.
"Також ми підписали протокол між нашими митними службами, який дозволить спростити митні процедури для забезпечення високої якості впровадження зони вільної торгівлі", - сказав він.
Зазнаимо, Організація за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) була створена в 1997 році Грузією, Україною, Азербайджаном і Молдовою. Назви країн-учасниць зумовили обрану для її позначення абревіатуру.
ГУАМ вирізняє те, що всі його члени так чи інакше в різний час постраждали від російської агресії або проросійських сепаратистів. У Грузії є Абхазія і Південна Осетія, в України - Крим і Донбас, у Азербайджану - Нагорний Карабах, у Молдови - Придністров'я.
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