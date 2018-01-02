Гриневич: Україна підготує покрокову карту імплементації мовної статті закону про освіту

Глава Міносвіти Лілія Гриневич заявила, що МОН в повному обсязі прийняло рекомендації Венеціанської комісії щодо мовної статті закону "Про освіту" та погоджується, що перехідний період для імплементації статті має бути продовжено до 2023 року.

"Ми вдячні Венеціанській комісії за оперативну та професійну роботу і готові імплементувати ці рекомендації. Важливо розуміти, що ми це робимо не через реакцію окремих країн, наше перше завдання - дати кожній українській дитині, незалежно від її національності або місця проживання, високий рівень володіння українською мовою. Для цього нам потрібно, щоб всі були готові до імплементації статті, а також щоб при цьому враховувалися особливості навчання для національних громад різних мовних груп", - пояснила міністр, повідомляє прес-служба Міносвіти.

Вона додала, що Україна підготує покрокову карту імплементації мовної статті.

За інформацією прес-служби, окремо на зустрічі обговорювалося питання доопрацювання Протоколу про співробітництво у сфері освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством національної освіти Румунії. Документ планують підписати в поточному році в Бухаресті після завершення переговорів.

"Ми переглянули останній драфт протоколу. З нашого боку переважно редакційні правки. Щодо змістовного - нам важливо, щоб угода була збалансованою і всі положення були на основі паритету", - зазначила Гриневич.

Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.