Україна і Угорщина створять спецкомісію для остаточного вирішення суперечки щодо прав нацменшин

Під егідою Міністерств закордонних справ України і Угорщини буде створено спеціальну комісію, яка протягом десяти днів представить на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння остаточного вирішення спірних питань щодо прав нацменшин.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі в Ужгороді з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми мали дуже відверту розмову - спочатку дуже довго говорили у вузькому форматі, потім у розширеному. Хочу підкреслити головну рису цієї розмови – це відвертість, щирість і при цьому конструктивність", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що однією з ключових тем перемовин було членство України в ЄС. У цьому контексті очільник МЗС відзначив рішення Угорщини піти на компроміс щодо відкриття перемовин з Україною на засіданні Євроради в грудні минулого року.

"Попереду інші важливі рішення, ми їх проговорили. Виходимо з того, що Україна, яка є членом ЄС, найбільше стратегічно відповідає інтересам Угорщини", - зазначив міністр.

Він додав, що сторони також обговорили євроатлантичну інтеграцію України і питання секторального співробітництва.

Міністр поінформував, що питанню прав нацменшин була присвячена значна частина зустрічі в Ужгороді.

"Ми відмотали цю історію від самих початків і зійшлися в позиції – і угорська, і українська сторони, що ми хочемо це питання врегулювати добросовісно з обох сторін", - зауважив Кулеба.

За його словами, під час зустрічі Сійярто перерахував перелік питань, які з точки зору угорської сторони потребують або роз’яснення, або уточнення, або додаткового вирішення на рівні підзаконних актів.

"Ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік питань, які у неї є до питання захисту прав представників меншин, ми цей перелік отримали. Ми домовилися, що під егідою МЗС ми зберемо спеціальну комісію, в якої є одна дуже проста задача: через десять днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення, або вже врегульовано, щоб ми внесли остаточну ясність", – заявив Кулеба.

Він уточнив, що раніше в питанні нацменшин йшлося про ухвалення рішень в контексті членства України в ЄС, а "тепер ми хочемо мати цю дискусію на двосторонньому рівні", щоб "остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено в інтересах всіх нацменшин".