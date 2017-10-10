Хакер з Чернівців поповнив свій мобільний рахунок на 1 млн грн

29-річний мешканець Чернівців на початку 2017 року підібрав пароль та отримав доступ до серверів компанії на правах адміна

У Чернівцях хакер зламав сервер одного з найбільших мобільних операторів України для отримання безлімітного 3G Інтернету

Про це повідомляє прес-служба департаменту кіберполіції Національної поліції України.

За версією слідства, 29-річний мешканець Чернівців на початку 2017 року підібрав пароль та отримав доступ до серверів компанії на правах адміна. У подальшому він поповнив три особисті рахунки в білінговій системі на суму близько мільйона гривень. Таким чином зловмисник користувався послугами компанії за її ж рахунок.

Окрім того, хакер несанкціоновано активував більше ста скретч-карт цього ж оператора мобільного зв’язку на загальну суму більше 10 тисяч гривень та намагався їх збути.

За попередніми даними, внаслідок дій зловмисника компанії завдано збитків на суму більш як мільйон гривень.

Під час обшуку у квартирі підозрюваного вилучили 3G-модеми зі зміненими ESN номерами, комп’ютери, жорсткі диски, Wi-Fi маршрутизатори, мобільні телефони та більше півсотні оптичних дисків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України.