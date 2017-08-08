CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСайт "Укрпошти" вже другу добу перебуває під атакою, яка найбільше націлена на сервіс відстеження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хакери неодноразово атакували сайт "Укрпошти"
В компанії роблять усе можливе, аби сайт працював без перебоїв
Фото: ukrposhta.ua
"Під час першої хвилі атаки, яка розпочалася вчора зранку, наша ІТ-служба змогла нормалізувати ситуацію, і після 17.00 усі сервіси на сайті працювали належним чином. Проте сьогодні хакери знову активізувалися. Через такі дії і сайт, і сервіси працюють з перебоями чи повільно", – йдеться у повідомленні прес-служби компанії.
В "Укрпошті" завпевняють, що роблять усе можливе, аби сайт працював без перебоїв.
Нагадаємо, в Україні на День Незалежності 24 серпня очікується кібератака.
Зазначимо, що після атаки вірусу Petya-A тільки 10% підприємств (як державних, так і приватних) застосували засоби безпеки, щоб уникнути ураження наступного разу
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08 08 2017 15:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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