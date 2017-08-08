Хакери неодноразово атакували сайт "Укрпошти"

Сайт "Укрпошти" вже другу добу перебуває під атакою, яка найбільше націлена на сервіс відстеження.

"Під час першої хвилі атаки, яка розпочалася вчора зранку, наша ІТ-служба змогла нормалізувати ситуацію, і після 17.00 усі сервіси на сайті працювали належним чином. Проте сьогодні хакери знову активізувалися. Через такі дії і сайт, і сервіси працюють з перебоями чи повільно", – йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

В "Укрпошті" завпевняють, що роблять усе можливе, аби сайт працював без перебоїв.

Нагадаємо, в Україні на День Незалежності 24 серпня очікується кібератака.

Зазначимо, що після атаки вірусу Petya-A тільки 10% підприємств (як державних, так і приватних) застосували засоби безпеки, щоб уникнути ураження наступного разу