На День Незалежності в Україні можлива наступна хакерська атака, - кіберполіція

Після атаки вірусу Petya-A тільки 10% підприємств (як державних, так і приватних) застосували засоби безпеки, щоб уникнути ураження наступного разу

В Україні на День Незалежності 24 серпня очікується кібератака.

"Ми попереджаємо, що це буде 24-го серпня, на День Незалежності. Ми бачимо, що такі атаки відбуваються напередодні або в день якихось великих свят для України", - повідомив начальник департаменту кіберполіції Сергій Демедюк в інтерв'ю виданню "Главком".

За його словами, у шкідливому програмному забезпеченні M.E.Doc було багато елементів, які до цього часу не активовано.

"Ми ще не знаємо у повній мірі, які властивості має вірус. У нас лише близько 1,3 тис. офіційних заяв, де розпочато кримінальні провадження. Ми повинні враховувати: якщо злочинці знищили такий важливий для них канал отримання інформації, вони залишили резерви. Дуже потужні резерви", - пояснив голова департаменту кіберполіції.

Він підкреслив, що навіть після останньої кібератаки лише 10% підприємств як державних, так і приватних, зреагували. Всі інші не вжили жодних безпекових заходів.

Кіберполіція виявила, що наразі в поправках до коду вірусу знайшли інструкції російською мовою, це дає можливість припустити, що хакери російськомовні.

"Я казав тільки про російськомовних, я не казав про Російську Федерацію. Основна із версій – це втручання спецслужб РФ, але я поки цього не стверджую", - зазначив Демедюк.

Він зазначив, що в Україні є дуже багато фахових спеціалістів щодо адміністрування мереж, а от спеціалістів щодо кіберзахисту і відбиття кіберзагроз взагалі немає.

Нагадаємо, що 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. Вірус заблокував щонайменше 57 тис пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".

Візначимо, у ніч на 3 серпня хтось провів сім транзакцій і вивів всі 142 тисячі доларів в біткоіни.