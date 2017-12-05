Хакери здійснили масштабну кібератаку на британські лікарні

За словами медиків, це означає, що невідкладна допомога хворим надаватиметься із затримкою, а також затримуватимуться операції

Комп’ютерні мережі Національної служби охорони здоров'я Великої Британії зазнали масштабної кібератаки, хакери вимагають викуп.

Проблеми із доступом до системи мають лікарні по всіх Північних, Східних і Західних графствах, а також у Лондоні, пише The Telegraph.

Вірус, який потрапив до системи у вигляді фішингового повідомлення, вразив тисячі конфіденційних файлів.

Зауважується, що у багатьох медичних установах телефонна і комп'ютерна система була повністю відключена при спробі відбити атаку.

На заражених пристроях з'являється повідомлення з вимогою викупу для відновлення роботи.

За словами медиків, це означає, що невідкладна допомога хворим надаватиметься із затримкою, а також затримуватимуться операції, оскільки лікарі не мають доступу до всіх даних пацієнтів, які зберігались у мережі.

Очікується, що у зв’язку із інцидентом представники органів охорони здоров'я проведуть зустріч із національними службами боротьби із кіберзлочинністю.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Великобританії протягом декількох місяців 2016 року піддавалася атакам "високомотивованих і добре забезпечених ресурсами" хакерів.