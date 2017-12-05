Хакери здійснили масштабну кібератаку на британські лікарні
Проблеми із доступом до системи мають лікарні по всіх Північних, Східних і Західних графствах, а також у Лондоні, пише The Telegraph.
Вірус, який потрапив до системи у вигляді фішингового повідомлення, вразив тисячі конфіденційних файлів.
Зауважується, що у багатьох медичних установах телефонна і комп'ютерна система була повністю відключена при спробі відбити атаку.
На заражених пристроях з'являється повідомлення з вимогою викупу для відновлення роботи.
За словами медиків, це означає, що невідкладна допомога хворим надаватиметься із затримкою, а також затримуватимуться операції, оскільки лікарі не мають доступу до всіх даних пацієнтів, які зберігались у мережі.
Очікується, що у зв’язку із інцидентом представники органів охорони здоров'я проведуть зустріч із національними службами боротьби із кіберзлочинністю.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Великобританії протягом декількох місяців 2016 року піддавалася атакам "високомотивованих і добре забезпечених ресурсами" хакерів.
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