Американські юридичні компанії заявили, що зазнали кібератак китайських хакерів – NYT

08 жовтня 2025, 13:49
08 жовтня 2025, 13:49
Компанія намагалася заспокоїти клієнтів, повідомляючи їм, що, наскільки їй відомо, хакери не мають наміру оприлюднювати або продавати отриману інформацію
Федеральне бюро розслідувань США розслідує масштабну кібератаку на американські юридичні фірми, за якою, ймовірно, стоять китайські хакери.
 
Про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела.
 
Williams & Connolly, одна з найвідоміших юридичних фірм країни, повідомила клієнтів, що китайські хакери проникли в деякі з її комп'ютерних систем.
 
Про це йдеться в заяві фірми для New York Times.
 
Компанія намагалася заспокоїти клієнтів, повідомляючи їм, що, наскільки їй відомо, хакери не мають наміру оприлюднювати або продавати отриману інформацію. Вона повідомила клієнтам, що деякі облікові записи електронної пошти її юристів були зламані, і що хакери, можливо, отримали доступ до деяких електронних листів клієнтів.
 
"Під час інциденту невелика кількість облікових записів електронної пошти адвокатів Williams & Connolly була отримана за допомогою так званої атаки нульового дня", — йдеться у повідомленні.
 
У компанії заявили додали, що "вжили заходів для блокування зловмисника, і зараз немає жодних доказів будь-якого несанкціонованого трафіку в нашій мережі".
 
У вересні компанія з кібербезпеки Mandiant заявила, що китайські хакери брали участь у багаторічній шпигунській кампанії, спрямованій на використання так званих вразливостей нульового дня в комп'ютерних мережах для збору розвідувальних даних від таких установ, як юридичні фірми.
 
Компанія Williams & Connolly найняла фірму з кібербезпеки CrowdStrike та юридичну фірму Norton Rose Fulbright для боротьби з наслідками хакерської атаки.
 
"Згідно з розслідуванням фірми, проведеним спільно з кіберекспертами CrowdStrike, вважається, що зловмисник пов’язаний із державним органом, відповідальним за нещодавні атаки на низку юридичних фірм та компаній", — йдеться в повідомленні фірми.
