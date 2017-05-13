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У масштабній вірусній атаці побачили російський слід, - ЗМІ

Вірус заражає комп'ютер, шифруючи всі збережені на ньому дані
Масштабна вірусна атака, яка напередодні вразила десятки тисяч комп’ютерів по всьому світу, була вчинена кіберугрупованням з можливими зв'язками з Росією.
У масштабній вірусній атаці побачили російський слід, - ЗМІ Фото: MosDay.ru

З інцидентом можуть бути пов'язані нещодавні попередження угруповання Shadow Brokers на адресу президента США Дональда Трампа після схвалених ним ракетних ударів в Сирії, повідомляє The Telegraph.

"Окремі експерти вважають, що це вказує на зв'язок Shadow Brokers з російським урядом", - йдеться у повідомленні.

Так, 8 квітня, через день після ракетного удару США в Сирії, група Shadow Brokers оприлюднила заяву, в якій ламаною англійською звинуватила Трампа у зраді "людей, які за нього голосували" і які йому допомагали.

Як повідомляє Bloomberg, від вірусної атаки напередодні постраждали понад 75 тисяч комп’ютерів у 99 країнах світу.

У Британії, як повідомлялося, лікарні навіть не могли приймати пацієнтів, які потребували невідкладної допомоги.

Вірус WannaCry також атакував комп'ютери в Україні та Росії.

Вірус заражає комп'ютер, шифруючи всі збережені на ньому дані. При цьому зловмисники обіцяють розкодувати файли після отримання викупу.

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13 05 2017 13:35
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