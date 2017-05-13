У масштабній вірусній атаці побачили російський слід, - ЗМІ
З інцидентом можуть бути пов'язані нещодавні попередження угруповання Shadow Brokers на адресу президента США Дональда Трампа після схвалених ним ракетних ударів в Сирії, повідомляє The Telegraph.
"Окремі експерти вважають, що це вказує на зв'язок Shadow Brokers з російським урядом", - йдеться у повідомленні.
Так, 8 квітня, через день після ракетного удару США в Сирії, група Shadow Brokers оприлюднила заяву, в якій ламаною англійською звинуватила Трампа у зраді "людей, які за нього голосували" і які йому допомагали.
Як повідомляє Bloomberg, від вірусної атаки напередодні постраждали понад 75 тисяч комп’ютерів у 99 країнах світу.
У Британії, як повідомлялося, лікарні навіть не могли приймати пацієнтів, які потребували невідкладної допомоги.
Вірус WannaCry також атакував комп'ютери в Україні та Росії.
Вірус заражає комп'ютер, шифруючи всі збережені на ньому дані. При цьому зловмисники обіцяють розкодувати файли після отримання викупу.
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