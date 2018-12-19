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Хакери три роки перехоплювали дипломатичне листування ЄС

За зломом може стояти елітний хакерський підрозділ китайської армії
Хакери проникли в мережу дипломатичних комунікацій Європейського Союзу і впродовж трьох років перехоплювали повідомлення.
Хакери три роки перехоплювали дипломатичне листування ЄС Фото: з вільних джерел

У розпорядженні якого опинилася понад тисяча конфіденційних документів, включаючи меморандуми бесід з лідерами Саудівської Аравії, Ізраїлю та інших країн, повідомлення європейських дипломатів про дії Росії, звіти про приватні переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном і бесіди з американськими чиновниками про зустріч президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна на саміті в Гельсінкі в липні цього року, повідомило видання The New York Times

Наприклад, в одному з повідомлень європейські дипломати описали зустріч у Гельсінкі як "успішну (принаймні для Путіна)".

Доступу до секретних матеріалів у злочинців не було.

Злом системи виявила компанія з кібербезпеки Area 1. Вона передбачає, що до злому може бути причетне елітний хакерський підрозділ Народно-визвольної армії Китаю.

За оцінками експертів, хакери за допомогою фішингу проникли в національні системи Кіпру та вкрали паролі, які дозволили їм отримати доступ до всієї бази даних ЄС. Далі вони копіювали телеграми з захищених мереж і розміщували на створеному ними доступному сайті.

За даними видання, крім систем ЄС, зловмисники також скомпрометували мережі ООН, Американської федерації праці та Конгресу виробничих профспілок (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO) і міністерств фінансів і закордонних справ у країнах по всьому світу. Загалом кіберзлочинці атакували понад сотню організацій та інститутів, однак багато хто з них не підозрював про злом аж до недавнього часу.

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19 12 2018 13:30
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