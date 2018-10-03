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Хакери, які атакували МЗС Німеччини, викрали документи щодо України, - ЗМІ

Згідно з повідомленнями німецьких ЗМІ, кібератаку вчинила російська хакерська група
Пов’язані з Росією хакери, які нещодавно атакували німецькі урядові сайти, викрали документи, які стосувалися переговорів щодо Brexit, України та Білорусі.
Хакери, які атакували МЗС Німеччини, викрали документи щодо України, - ЗМІ Фото: EPA/UPG

Усього хакери викрали шість файлів. Серед них документ, який стосувався переговорів між Британією і ЄС щодо Brexit, а також переговорів з Україною та Білоруссю, - повідомляє німецьке видання Spiegel Online.

Як повідомляє видання, витік документів щодо України та Білорусі стався після того, як служба безпеки дізналася про кібернапад і контролювала його хід.

Нагадаємо, у Німеччині на початку грудня почалася хакерська атака на мережі урядових установ — Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони країни.

Раніше влада країни підтвердила кібератаку на свої відомства та заявила, що ситуація перебуває під контролем.

Згідно з повідомленнями німецьких ЗМІ, кібератаку вчинила російська хакерська група АРТ28.

До цього у Європарламенті закликали ввести санкції проти РФ через втручання хакерів у виборчі кампанії.

 

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10 03 2018 14:56
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