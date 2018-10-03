Хакери, які атакували МЗС Німеччини, викрали документи щодо України, - ЗМІ
Усього хакери викрали шість файлів. Серед них документ, який стосувався переговорів між Британією і ЄС щодо Brexit, а також переговорів з Україною та Білоруссю, - повідомляє німецьке видання Spiegel Online.
Як повідомляє видання, витік документів щодо України та Білорусі стався після того, як служба безпеки дізналася про кібернапад і контролювала його хід.
Нагадаємо, у Німеччині на початку грудня почалася хакерська атака на мережі урядових установ — Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони країни.
Раніше влада країни підтвердила кібератаку на свої відомства та заявила, що ситуація перебуває під контролем.
Згідно з повідомленнями німецьких ЗМІ, кібератаку вчинила російська хакерська група АРТ28.
До цього у Європарламенті закликали ввести санкції проти РФ через втручання хакерів у виборчі кампанії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі