Хакери, які атакували МЗС Німеччини, викрали документи щодо України, - ЗМІ

Пов’язані з Росією хакери, які нещодавно атакували німецькі урядові сайти, викрали документи, які стосувалися переговорів щодо Brexit, України та Білорусі.

Усього хакери викрали шість файлів. Серед них документ, який стосувався переговорів між Британією і ЄС щодо Brexit, а також переговорів з Україною та Білоруссю, - повідомляє німецьке видання Spiegel Online.

Як повідомляє видання, витік документів щодо України та Білорусі стався після того, як служба безпеки дізналася про кібернапад і контролювала його хід.

Нагадаємо, у Німеччині на початку грудня почалася хакерська атака на мережі урядових установ — Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони країни.

Раніше влада країни підтвердила кібератаку на свої відомства та заявила, що ситуація перебуває під контролем.

Згідно з повідомленнями німецьких ЗМІ, кібератаку вчинила російська хакерська група АРТ28.

До цього у Європарламенті закликали ввести санкції проти РФ через втручання хакерів у виборчі кампанії.