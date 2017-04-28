Харківським авіазаводом, який виробляє Ан-74 зацікавились іноземні інвестори
"Ситуація на заводі покращилася. Ми маємо потенційних інвесторів, зацікавлених у виробництві літаків, в тому числі - АН-74. Завод вже працює і сподіваємося, що найближчим часом він запуститися більш потужно і буде гідно представлений на міжнародному ринку", - повідомив заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій Бровченко під час інтернет-конференції в прес-центрі LIGA.net.
Заступник міністра економрозвитку не називає обсяг інвестицій і список зацікавлених компаній, зазначивши, що мова йде про тільки про іноземних інвесторів.
Нагадаємо, ХДАВП є серійним виробником багатоцільового літака Ан-74, а також близькомагістрального Ан-140. З 2014 року підприємство фактично простоює. Борг підприємства по заробітній платі по станом на 19 листопада 2016 року склав 120 млн грн. У 2015 році ХДАВП і ДП Завод 410 ГА виведений зі складу ДП Антонов до складу ГК Укроборонпром.
Як повідомляв iPress.ua, Державне авіаційне підприємство "Україна" Державного управління справами 10 квітня уклало угоду з ДП "Антонов" про послуги з модернізації президентського літака на 28,16 млн грн.
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