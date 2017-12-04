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"Антонов" візьметься за модернізацію президентського літака

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції
Державне авіаційне підприємство "Україна" Державного управління справами 10 квітня уклало угоду з ДП "Антонов" про послуги з модернізації літака на 28,16 млн грн.
"Антонов" візьметься за модернізацію президентського літака Фото: Василій Коба

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. Про це повідомляється у системі "Прозорро".

До кінця року модернізують літак Ан-148-100В (UR-UKR) 2011 р. в., а саме виконають:

  • доробку системи кондиціонування (для додаткових третього і четвертого бортпровідників);
  • перепрограмування обчислювальної системи літаководіння ВСС-100, комплексної системи електронної індикації і сигналізації КСЄИС-148, системи керування загально-літаковим обладнанням СУОСО-148, бортової системи технічного обслуговування БСТО та радіо-передавального пристрою РПП;
  • розробку конструкторської документації та матеріалів для заміни систем RDR-4B, Mark-V-A, CAS-100;
  • перепрограмування БСТО та РПП;
  • заміну метеорологічного локатора RDR-4D;
  • заміну системи раннього попередження зіткнення з землею Mark-V-A;
  • заміну системи попередження зіткнення літаків у повітрі CAS-100;
  • встановлення механізованого трапа задньої вхідної двері;
  • доробку салону під трап складний;
  • розробку змін до експлуатаційної документації у зв’язку із встановленням нового обладнання (розробка бюлетенів та виконання, зміни до керівництва з технічної документації, льотної документації);
  • супутні роботи на літаку, льотні випробування і технічне обслуговування під час них.

Угода передбачає перший аванс у розмірі 11,55 млн грн. (41%) до 20 квітня та другий у розмірі 2,53 млн грн. (9%) до 20 травня. Решту оплатять після надання послуг.

Нагадаємо, Державне підприємство "Антонов" у вівторок, 11 квітня, провело над Києвом випробування на вантажопідйомність літака Ан-2-100, який є сучасною модифікацією біплана Ан-2.

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12 04 2017 13:57
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