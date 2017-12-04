НОВИНИДержавне авіаційне підприємство "Україна" Державного управління справами 10 квітня уклало угоду з ДП "Антонов" про послуги з модернізації літака на 28,16 млн грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Антонов" візьметься за модернізацію президентського літака
Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції
Фото: Василій Коба
Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. Про це повідомляється у системі "Прозорро".
До кінця року модернізують літак Ан-148-100В (UR-UKR) 2011 р. в., а саме виконають:
- доробку системи кондиціонування (для додаткових третього і четвертого бортпровідників);
- перепрограмування обчислювальної системи літаководіння ВСС-100, комплексної системи електронної індикації і сигналізації КСЄИС-148, системи керування загально-літаковим обладнанням СУОСО-148, бортової системи технічного обслуговування БСТО та радіо-передавального пристрою РПП;
- розробку конструкторської документації та матеріалів для заміни систем RDR-4B, Mark-V-A, CAS-100;
- перепрограмування БСТО та РПП;
- заміну метеорологічного локатора RDR-4D;
- заміну системи раннього попередження зіткнення з землею Mark-V-A;
- заміну системи попередження зіткнення літаків у повітрі CAS-100;
- встановлення механізованого трапа задньої вхідної двері;
- доробку салону під трап складний;
- розробку змін до експлуатаційної документації у зв’язку із встановленням нового обладнання (розробка бюлетенів та виконання, зміни до керівництва з технічної документації, льотної документації);
- супутні роботи на літаку, льотні випробування і технічне обслуговування під час них.
Угода передбачає перший аванс у розмірі 11,55 млн грн. (41%) до 20 квітня та другий у розмірі 2,53 млн грн. (9%) до 20 травня. Решту оплатять після надання послуг.
Нагадаємо, Державне підприємство "Антонов" у вівторок, 11 квітня, провело над Києвом випробування на вантажопідйомність літака Ан-2-100, який є сучасною модифікацією біплана Ан-2.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 04 2017 13:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків