CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканський інститут в столиці Хорватії Загребі викупив п'ять білбордів і зобразив на них першу леді США, яка вимовляє промову під час з'їзду Республіканської партії в 2016 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хорватський інститут використав зображення Меланії Трамп для реклами курсів англійської мови
Дружина президента США родом зі Словенії
Фото: ap.org
Про це повідомляє The Hill.
Автори плакатів також додали на них напис: "Просто уявіть, як далеко ви можете зайти, трохи знаючи англійську".
За словами представника інституту, саме знання англійської допомогло Меланії Трамп отримати роботу першої леді і багато чого досягти.
Меланія Трамп народилася в Словенії і вільно володіє англійською, французькою, сербською та німецькою мовами.
Після промови Меланії Трамп в 2016 році на з'їзді республіканців з'ясувалося, що слова для виступу вона практично повністю скопіювала з промови Мішель Обами, з якою та виступала на з'їзді Демократичної партії в 2008 році.
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17 09 2017 23:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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