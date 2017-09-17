Хорватський інститут використав зображення Меланії Трамп для реклами курсів англійської мови

Американський інститут в столиці Хорватії Загребі викупив п'ять білбордів і зобразив на них першу леді США, яка вимовляє промову під час з'їзду Республіканської партії в 2016 році.

Про це повідомляє The Hill.

Автори плакатів також додали на них напис: "Просто уявіть, як далеко ви можете зайти, трохи знаючи англійську".

За словами представника інституту, саме знання англійської допомогло Меланії Трамп отримати роботу першої леді і багато чого досягти.

Меланія Трамп народилася в Словенії і вільно володіє англійською, французькою, сербською та німецькою мовами.

Після промови Меланії Трамп в 2016 році на з'їзді республіканців з'ясувалося, що слова для виступу вона практично повністю скопіювала з промови Мішель Обами, з якою та виступала на з'їзді Демократичної партії в 2008 році.