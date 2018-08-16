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Хрещатик затопило через сміття, гілки дерев та листя, - Київавтодор

"Це нонсенс, такого ніколи не було"
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, що в результаті нічної грози в Києві повалено понад 200 дерев, кілька будинків отримали пошкодження.
Хрещатик затопило через сміття, гілки дерев та листя, - Київавтодор Фото: ІВАННИ КОСТІНОЇ

"Всього повалено більше 200 дерев, повалено 5 опор електропередач, є пошкодження дахів і фасадів будинків", – зазначив він на брифінгу, передає Liga.net.

Відповідаючи на питання, чому затопило Хрещатик, чого раніше не бувало, Пантелєєв відзначив, що там зараз шар в 10 см мулу, який і забив зливоприймачі.

Глава Київавтодору Олександр Густєлєв додав, що на деяких ділянках Хрещатика залишки води склали 20 см.

"Це нонсенс, такого ніколи не було", – сказав він, зазначивши, що причиною тому стало сміття, гілки дерев та листя.

У КМДА кажуть, що найбільше постраждали Печерський, Шевченківський, Дніпровський і частини Деснянського району, а саме Лісовий масив.

Зокрема, найбільші пошкодження отримала будівля на розі вулиць Хрещатик і Хмельницького - з фасаду знесло банер.

На бульварі Верховної Ради на припаркований автомобіль "Таврія" впав бетонний стовп, розрубав його навпіл.

Раніше iPress.ua повідомляв, що після нічної грози у Києві затопило Хрещатик та ряд інших вулиць.

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16 08 2018 13:15
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