Хрещатик затопило через сміття, гілки дерев та листя, - Київавтодор
"Всього повалено більше 200 дерев, повалено 5 опор електропередач, є пошкодження дахів і фасадів будинків", – зазначив він на брифінгу, передає Liga.net.
Відповідаючи на питання, чому затопило Хрещатик, чого раніше не бувало, Пантелєєв відзначив, що там зараз шар в 10 см мулу, який і забив зливоприймачі.
Глава Київавтодору Олександр Густєлєв додав, що на деяких ділянках Хрещатика залишки води склали 20 см.
"Це нонсенс, такого ніколи не було", – сказав він, зазначивши, що причиною тому стало сміття, гілки дерев та листя.
У КМДА кажуть, що найбільше постраждали Печерський, Шевченківський, Дніпровський і частини Деснянського району, а саме Лісовий масив.
Зокрема, найбільші пошкодження отримала будівля на розі вулиць Хрещатик і Хмельницького - з фасаду знесло банер.
На бульварі Верховної Ради на припаркований автомобіль "Таврія" впав бетонний стовп, розрубав його навпіл.
Раніше iPress.ua повідомляв, що після нічної грози у Києві затопило Хрещатик та ряд інших вулиць.
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