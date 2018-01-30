Ініціатор Alfa Jazz Fest Фрідман потрапив до "кремлівського звіту"

У 2017 році було схвалено рішення про перейменування фестивалю на Leopolis Jazz Fest. Тоді ж стало відомо про відмову "Альфа-Банк Україна" фінансувати фестиваль

Російський олігарх, ініціатор джазового фестивалю Alfa Jazz Fest, уродженець Львова Михайло Фрідман потрапив до "кремлівського звіту" США.

Міністерство фінансів США 30 січня видало документ із потенційними об’єктами можливих майбутніх санкцій США проти росіян, які мають тісні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним. Цей список раніше назвали у пресі "Кремлівським звітом". Він, зокрема, включає 114 високопосадовців Росії та 96 "олігархів" у відкритій частині звіту і ще не відому кількість у засекреченій.

Цей список не означає запровадження ніяких санкцій чи обмежень щодо цих осіб, за винятком тих, щодо кого обмеження були введені раніше.

Михайло Фрідман, який народився у Львові, був ініціатором створення фестивалю Alfa Jazz Fest. Захід проходить у Львові з 2011 року. Як повідомляється на сайті фестивалю, титульним спонсором фестивалю до 2018 року виступав "Альфа-Банк Україна" (Фрідман є головою Наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп"), в зв’язку з чим фестиваль називався Alfa Jazz Fest, пише "Радіо Свобода".

У 2017 році було схвалено рішення про перейменування фестивалю на Leopolis Jazz Fest. Тоді ж стало відомо про відмову "Альфа-Банк Україна" фінансувати фестиваль.

Крім того, на початку січня цього року стало відомо, що "Альфа-банк", найбільший приватний банк Росії, припинив обслуговування російських підприємств військово-промислового комплексу через загрозу санкцій з боку США.