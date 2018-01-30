Ініціатор Alfa Jazz Fest Фрідман потрапив до "кремлівського звіту"
Міністерство фінансів США 30 січня видало документ із потенційними об’єктами можливих майбутніх санкцій США проти росіян, які мають тісні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним. Цей список раніше назвали у пресі "Кремлівським звітом". Він, зокрема, включає 114 високопосадовців Росії та 96 "олігархів" у відкритій частині звіту і ще не відому кількість у засекреченій.
Цей список не означає запровадження ніяких санкцій чи обмежень щодо цих осіб, за винятком тих, щодо кого обмеження були введені раніше.
Михайло Фрідман, який народився у Львові, був ініціатором створення фестивалю Alfa Jazz Fest. Захід проходить у Львові з 2011 року. Як повідомляється на сайті фестивалю, титульним спонсором фестивалю до 2018 року виступав "Альфа-Банк Україна" (Фрідман є головою Наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп"), в зв’язку з чим фестиваль називався Alfa Jazz Fest, пише "Радіо Свобода".
У 2017 році було схвалено рішення про перейменування фестивалю на Leopolis Jazz Fest. Тоді ж стало відомо про відмову "Альфа-Банк Україна" фінансувати фестиваль.
Крім того, на початку січня цього року стало відомо, що "Альфа-банк", найбільший приватний банк Росії, припинив обслуговування російських підприємств військово-промислового комплексу через загрозу санкцій з боку США.
Додамо, що перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що включення в "Кремлівський доповідь" мінфіну США фактично всього російського керівництва означає розрив відносин між Росією і США.
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