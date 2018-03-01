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Альфа-банк відмовляється обслуговувати російську "оборонку" через санкції

Водночас, банк не збирається кардинально порвати відносини з підприємствами оборонного комплексу
Альфа-банк повідомив російські оборонні підприємства про намір припинити їх обслуговування через санкції.
Альфа-банк відмовляється обслуговувати російську "оборонку" через санкції

Про це повідомляє РБК.

Як розповів радіостанції "Ехо Москви" перший заступник голови ради директорів Альфа-банку Олег Сисуєв, фінансова організація повідомила підприємства російського оборонного комплексу про те, що не буде їх обслуговувати через західні санкції.

Сисуєв уточнив, що банк не збирається кардинально порвати відносини з підприємствами оборонного комплексу.

"Ми намагаємося максимально скоротити ризики", - пояснив він.

29 грудня Forbes опублікував інтерв'ю з засновником "Альфа-Груп" Михайлом Фрідманом. У ньому бізнесмен повідомив, що на стан російських банків впливають західні санкції.

"Альфа-банк, наприклад, обслуговував велику кількість оборонних підприємств. Тепер це заборонено санкціями", - сказав він тоді.

При цьому Фрідман уточнив, що оборонні підприємства в основному фінансувалися державою.

"Проблем, пов'язаних з санкціями, у нас в банку я не пригадаю", - сказав він.

У січні 2015 року Альфа-банк заявив про закриття свого представництва в Нью-Йорку через введені проти Росії санкції. Пояснювалося це забороною американським компаніям інвестувати в російські акції.

"У разі зміни ситуації ми завжди можемо відновити свою присутність на американському континенті. Для цього не потрібно довгого оформлення ліцензій", - заявив тоді представник Альфа-банку Леонід Ігнат.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські чиновники розробляють криптовалюту, щоб уникнути міжнародних фінансових санкцій.

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03 01 2018 20:31
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