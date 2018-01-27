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Іноземні партнери в 2017 році надали Нацполіції допомогу на 200 млн грн, – Князєв

Князєв подякував іноземним партнерам за постійну технічну та консультативну допомогу
Глава Нацполіції Сергій Князєв розповів, що США, Канада, Японія, Велика Британія, а також країни Європейського союзу надали Національній поліції України допомогу на суму близько 200 млн грн у 2017 році.
Іноземні партнери в 2017 році надали Нацполіції допомогу на 200 млн грн, – Князєв Фото: npu.gov.ua

Князєв зазначив, що минулого року, зокрема, консультативна місія ЄС передала Національній поліції 30 позашляховиків. Нині цей транспорт працює в найбільш віддалених і важкодоступних районах країни, повідомляє департамент комунікації Нацполіції

"У цьому контексті хотів би подякувати всім нашим партнерам з Європейського Союзу, США, Канади, Японії, Великої Британії, інших країн за постійну технічну та консультативну допомогу", – наголосив глава Нацполіції, додавши, що минулого року поліції надано допомогу на суму близько 200 млн грн.

За його словами, наступним після патрульної поліції є проект функціонування груп або секторів реагування патрульної поліції.

Князєв повідомив, що на сьогодні 14 тис. поліцейських з цих підрозділів забезпечують оперативне реагування на виклики громадян про правопорушення, а також затримують порушників.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що українські правоохоронці отримають засоби зв’язку, які виробляються в Туреччині.

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