Іноземні партнери в 2017 році надали Нацполіції допомогу на 200 млн грн, – Князєв
Князєв зазначив, що минулого року, зокрема, консультативна місія ЄС передала Національній поліції 30 позашляховиків. Нині цей транспорт працює в найбільш віддалених і важкодоступних районах країни, повідомляє департамент комунікації Нацполіції
"У цьому контексті хотів би подякувати всім нашим партнерам з Європейського Союзу, США, Канади, Японії, Великої Британії, інших країн за постійну технічну та консультативну допомогу", – наголосив глава Нацполіції, додавши, що минулого року поліції надано допомогу на суму близько 200 млн грн.
За його словами, наступним після патрульної поліції є проект функціонування груп або секторів реагування патрульної поліції.
Князєв повідомив, що на сьогодні 14 тис. поліцейських з цих підрозділів забезпечують оперативне реагування на виклики громадян про правопорушення, а також затримують порушників.
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що українські правоохоронці отримають засоби зв’язку, які виробляються в Туреччині.
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