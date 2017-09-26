Ірак висунув Курдистану 72-годинний ультиматум

Федеральний уряд Іраку відвело керівництву Іракського Курдистану три доби на передачу під управління Багдада всіх прикордонних пунктів та аеропортів.

Про це повідомляє місцевий телеканал "Ас-Сумар".

"Ми прийняли рішення заборонити міжнародні авіарейси в і з Іракського Курдистану через три дні, якщо управління аеропортами не буде віддане федеральному уряду", - заявив прем'єр-міністра Гейдар аль-Абаді.

Мова також йде про контрольно-пропускних пунктах на кордонах курдської автономії Іраку з Іраном і Туреччиною.