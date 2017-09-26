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Ірак висунув Курдистану 72-годинний ультиматум

Напередодні відбувся невизнаний Багдадом референдум про незалежність Курдистану
Федеральний уряд Іраку відвело керівництву Іракського Курдистану три доби на передачу під управління Багдада всіх прикордонних пунктів та аеропортів.
Ірак висунув Курдистану 72-годинний ультиматум Фото: Reuters

Про це повідомляє місцевий телеканал "Ас-Сумар".

"Ми прийняли рішення заборонити міжнародні авіарейси в і з Іракського Курдистану через три дні, якщо управління аеропортами не буде віддане федеральному уряду", - заявив прем'єр-міністра Гейдар аль-Абаді.

Мова також йде про контрольно-пропускних пунктах на кордонах курдської автономії Іраку з Іраном і Туреччиною.

Нагадаємо, наприкінці липня адміністрація сирійського Курдистану оголосила про проведення виборів різного рівня в органи місцевого самоврядування у регіоні.

Курдські сили контролюють значні території на півночі Сирії, зокрема і ті, які "Демократичні сили Сирії" (SDF) звільнили від терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), та де більшість жителів є арабами.

 

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26 09 2017 21:39
ТЕГИ: Ірак, курди
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