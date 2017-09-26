Ірак висунув Курдистану 72-годинний ультиматум
Про це повідомляє місцевий телеканал "Ас-Сумар".
"Ми прийняли рішення заборонити міжнародні авіарейси в і з Іракського Курдистану через три дні, якщо управління аеропортами не буде віддане федеральному уряду", - заявив прем'єр-міністра Гейдар аль-Абаді.
Мова також йде про контрольно-пропускних пунктах на кордонах курдської автономії Іраку з Іраном і Туреччиною.
Нагадаємо, наприкінці липня адміністрація сирійського Курдистану оголосила про проведення виборів різного рівня в органи місцевого самоврядування у регіоні.
Курдські сили контролюють значні території на півночі Сирії, зокрема і ті, які "Демократичні сили Сирії" (SDF) звільнили від терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), та де більшість жителів є арабами.
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