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Іракські військові звільнили від бойовиків ІД ще селище біля Мосула

Терористи використовували населений пункт як фортецю
Сили Іраку заявили про відновлення контролю над селищем Імам Гарбі, що на південь від вже звільненого від бойовиків "Ісламської держави" Мосула.
Іракські військові звільнили від бойовиків ІД ще селище біля Мосула Фото: aa.com.tr

Бойовики утримували контроль у селищі і використовували його як фортецю. За словами полковника поліції, армія країни відбила селище у бойовиків на світанку. Про це повідомляє Reuters.

Також у цьому районі були виявлені тіла двох іракських журналістів.

Нагадаємо, 9 липня іракське місто Мосул було звільнено від бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Згодом організація Amnesty International заявила, що у боях за Мосул обидві сторони зробили військові злочини.

Бойовики ІДІЛ взяли місто під свій контроль у червні 2014 року. Звідти лідер ІДІЛ проголосив створення халіфату. Армія Іраку робила декілька спроб звільнити місто, але вони закінчувалися невдало. Мосул був головним містом ІДІЛ в Іраку.

Спецперація збройних сил держави зі звільнення Мосула почалася в жовтні минулого року. Їй сприяла авіація США і сили міжнародної коаліції.

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20 07 2017 15:18
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