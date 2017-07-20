Іракські військові звільнили від бойовиків ІД ще селище біля Мосула
Бойовики утримували контроль у селищі і використовували його як фортецю. За словами полковника поліції, армія країни відбила селище у бойовиків на світанку. Про це повідомляє Reuters.
Також у цьому районі були виявлені тіла двох іракських журналістів.
Нагадаємо, 9 липня іракське місто Мосул було звільнено від бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).
Згодом організація Amnesty International заявила, що у боях за Мосул обидві сторони зробили військові злочини.
Бойовики ІДІЛ взяли місто під свій контроль у червні 2014 року. Звідти лідер ІДІЛ проголосив створення халіфату. Армія Іраку робила декілька спроб звільнити місто, але вони закінчувалися невдало. Мосул був головним містом ІДІЛ в Іраку.
Спецперація збройних сил держави зі звільнення Мосула почалася в жовтні минулого року. Їй сприяла авіація США і сили міжнародної коаліції.
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