Мосул звільнено від терористів "Ісламської держави"

Іракське місто Мосул звільнено від бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Іракський прем'єр Хайдер аль-Абаді відвідав місто і проголосив його звільнення і перемогу армії Іраку. Він подякував військовим і народ Іраку за цю перемогу, повідомляє BBC.



Фото: AFP

Бойовики ІДІЛ взяли місто під свій контроль у червні 2014 року. Звідти лідер ІДІЛ проголосив створення халіфату. Армія Іраку робила декілька спроб звільнити місто, але вони закінчувалися невдало. Мосул був головним містом ІДІЛ в Іраку.

Спецперація збройних сил держави зі звільнення Мосула почалася в жовтні минулого року. Їй сприяла авіація США і сили міжнародної коаліції.

Нагадаємо, що в кінці червня прем'єр Іраку заявив про "кінець "Ісламської держави".

Відзначимо, що бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" повністю оточені в проголошеній ними "столицею халіфату" сирійському місті Ракка.