Мосул звільнено від терористів "Ісламської держави"
Іракський прем'єр Хайдер аль-Абаді відвідав місто і проголосив його звільнення і перемогу армії Іраку. Він подякував військовим і народ Іраку за цю перемогу, повідомляє BBC.
Фото: AFP
Бойовики ІДІЛ взяли місто під свій контроль у червні 2014 року. Звідти лідер ІДІЛ проголосив створення халіфату. Армія Іраку робила декілька спроб звільнити місто, але вони закінчувалися невдало. Мосул був головним містом ІДІЛ в Іраку.
Спецперація збройних сил держави зі звільнення Мосула почалася в жовтні минулого року. Їй сприяла авіація США і сили міжнародної коаліції.
Нагадаємо, що в кінці червня прем'єр Іраку заявив про "кінець "Ісламської держави".
Відзначимо, що бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" повністю оточені в проголошеній ними "столицею халіфату" сирійському місті Ракка.
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