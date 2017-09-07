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Мосул звільнено від терористів "Ісламської держави"

Іракський прем'єр відвідав визволене місто
Іракське місто Мосул звільнено від бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).
Мосул звільнено від терористів "Ісламської держави" Фото: Reuters

Іракський прем'єр Хайдер аль-Абаді відвідав місто і проголосив його звільнення і перемогу армії Іраку. Він подякував військовим і народ Іраку за цю перемогу, повідомляє BBC.


Фото: AFP

Бойовики ІДІЛ взяли місто під свій контроль у червні 2014 року. Звідти лідер ІДІЛ проголосив створення халіфату. Армія Іраку робила декілька спроб звільнити місто, але вони закінчувалися невдало. Мосул був головним містом ІДІЛ в Іраку.

Спецперація збройних сил держави зі звільнення Мосула почалася в жовтні минулого року. Їй сприяла авіація США і сили міжнародної коаліції.

Нагадаємо, що в кінці червня прем'єр Іраку заявив про "кінець "Ісламської держави".

Відзначимо, що бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" повністю оточені в проголошеній ними "столицею халіфату" сирійському місті Ракка.

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09 07 2017 17:21
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