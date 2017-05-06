Іран готовий постачати Катару продукти морем
Про це повідомляє AP.
Голова союзу експортерів сільськогосподарської продукції Ірану заявив про те, що поставки продовольства, відправленого з Ірану, можуть дістатися до Катару через 12 годин.
Катар в основному покладається на продукти харчування, що доставляються із Саудівської Аравії через сухопутний кордон.
Однак ЗМІ повідомили, що вантажівки, які перевозять продукти для Катару, тепер стоять на кордоні і не можуть в'їхати до країни.
Представник Міністерства закордонних справ Ірану Бахрам Гасемі закликав до "чіткого і явного діалогу" між країнами. За його словами, зростання напруженості серед країн Перської затоки загрожує інтересам всіх в регіоні.
Іран і Саудівська Аравія є регіональними суперниками, які підтримують протиборчі сторони в війнах в Сирії і Ємені.
Нагадаємо, Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".
Офіційна Доха звинуватила країни, які розірвали дипломатичні відносини з Катаром, у порушенні його суверенітету та фабрикуванні "безпідставних звинувачень".
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