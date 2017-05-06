Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Іран готовий постачати Катару продукти морем

Представник Міністерства закордонних справ Ірану закликав до діалогу між країнами
Іран запропонував Катару експортувати продовольство морем після того, як кілька катарських сусідів оголосили про розрив відносин з Дохою.
Іран готовий постачати Катару продукти морем Фото: aljazeera.com

Про це повідомляє AP.

Голова союзу експортерів сільськогосподарської продукції Ірану заявив про те, що поставки продовольства, відправленого з Ірану, можуть дістатися до Катару через 12 годин.

Катар в основному покладається на продукти харчування, що доставляються із Саудівської Аравії через сухопутний кордон.

Однак ЗМІ повідомили, що вантажівки, які перевозять продукти для Катару, тепер стоять на кордоні і не можуть в'їхати до країни.

Представник Міністерства закордонних справ Ірану Бахрам Гасемі закликав до "чіткого і явного діалогу" між країнами. За його словами, зростання напруженості серед країн Перської затоки загрожує інтересам всіх в регіоні.

Іран і Саудівська Аравія є регіональними суперниками, які підтримують протиборчі сторони в війнах в Сирії і Ємені.

Нагадаємо, Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Офіційна Доха звинуватила країни, які розірвали дипломатичні відносини з Катаром, у порушенні його суверенітету та фабрикуванні "безпідставних звинувачень".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 06 2017 23:50
ТЕГИ: Іран, Катар
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.