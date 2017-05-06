Іран готовий постачати Катару продукти морем

Представник Міністерства закордонних справ Ірану закликав до діалогу між країнами

Іран запропонував Катару експортувати продовольство морем після того, як кілька катарських сусідів оголосили про розрив відносин з Дохою.

Про це повідомляє AP.

Голова союзу експортерів сільськогосподарської продукції Ірану заявив про те, що поставки продовольства, відправленого з Ірану, можуть дістатися до Катару через 12 годин.

Катар в основному покладається на продукти харчування, що доставляються із Саудівської Аравії через сухопутний кордон.

Однак ЗМІ повідомили, що вантажівки, які перевозять продукти для Катару, тепер стоять на кордоні і не можуть в'їхати до країни.

Представник Міністерства закордонних справ Ірану Бахрам Гасемі закликав до "чіткого і явного діалогу" між країнами. За його словами, зростання напруженості серед країн Перської затоки загрожує інтересам всіх в регіоні.

Іран і Саудівська Аравія є регіональними суперниками, які підтримують протиборчі сторони в війнах в Сирії і Ємені.

Нагадаємо, Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Офіційна Доха звинуватила країни, які розірвали дипломатичні відносини з Катаром, у порушенні його суверенітету та фабрикуванні "безпідставних звинувачень".