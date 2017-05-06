Катар скаржиться на порушення суверенітету через розрив дипвідносин
Про це в понеділок, 5 червня, заявило міністерство закордонних справ емірату в Перській затоці на тлі конфлікту з сусідніми Саудівською Аравією, Бахрейном та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ), повідомляє інформагентство AP, пише DW.
Дипломатичні відносини з Катаром, відомим своєю підтримкою ісламістського руху "Брати-мусульмани", розірвали також Єгипет, Лівія, Ємен, а також Мальдіви, повідомляє агенція новин Reuters.
На думку Дохи, "легітимного виправдання таких кроків" немає.
Країни Перської затоки закинули Катарові підтримку терористів та екстремістів. Припускають, що причиною стали приязні заяви Дохи стосовно Ірану, які в катарській столиці згодом назвали роботю хакерів.
Анонсовані державами заходи доволі серйозні. Бахрейн та ОАЕ, зокрема, дали катарським дипломатам дві доби на виїзд з країн. Сусіди Катару також припиняють з ним морське та авіасполучення. Одні з найбільших перевізників регіону, зокрема Emirates, Etihad, flydubai, Air Arabia та Saudi Airlines, заявили, що рейси в Доху припиняються від вівторка, 6 червня.
ОАЕ, Саудівська Аравія та Бахрейн також наказали громадянам Катару, як туристам, так і резидентам, залишити країни упродовж двох тижнів. Цей крок суперечить угоді Ради співробітництва арабських держав Перської затоки щодо вільного пересування та проживання осіб, зазначає агенція AFP.
Cаудівська Аравія також заблокувала постачання товарів до Катару суходолом, закривши свої кордони.
Нагадаємо, Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".
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