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Іран звинувачує США і Саудівську Аравію у причетності до терактів в Тегерані

Корпус вартових Ісламської революції при цьому заявляє, що такі дії не залишаться без помсти
Корпус вартових Ісламської революції Ірану звинуватив США і Саудівську Аравію у причетності до терактів у Тегерані, що сталися у середу, 7-го червня.
Іран звинувачує США і Саудівську Аравію у причетності до терактів в Тегерані Фото: twitter.com / PressTV

Про це йдеться у заяві Корпусу, який є військовою гілкою виконавчої влади в Ірані, оприлюдненій офіційним агентством новин Ісламської республіки Іран IRNA.

"Ці терористичні атаки сталися лише через тиждень після зустрічі між американським президентом і (саудівськими) боягузливими лідерами, які підтримують терористів. Те, що "Ісламська держава" взяла відповідальність лише доводить їхню причетність до цих жорстоких атак", - йдеться у заяві.

Корпус вартових Ісламської революції при цьому заявляє, що такі дії не залишаться без помсти.

Нагадаємо, що терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракти, що сталися сьогодні в Тегерані - в парламенті і в мавзолеї Хомейні.

Згодом, у мережі з'явилися перші фото і відео після атаки на парламент в Тегерані.

Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що "сьогодні знову дуже сумний день".

"Я стежу за атаками. Я буду на зв'язку з міністром [закордонних справ Ірану Завадом] Заріфом", - додала вона.

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07 06 2017 19:39
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