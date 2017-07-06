Іран звинувачує США і Саудівську Аравію у причетності до терактів в Тегерані
Про це йдеться у заяві Корпусу, який є військовою гілкою виконавчої влади в Ірані, оприлюдненій офіційним агентством новин Ісламської республіки Іран IRNA.
"Ці терористичні атаки сталися лише через тиждень після зустрічі між американським президентом і (саудівськими) боягузливими лідерами, які підтримують терористів. Те, що "Ісламська держава" взяла відповідальність лише доводить їхню причетність до цих жорстоких атак", - йдеться у заяві.
Корпус вартових Ісламської революції при цьому заявляє, що такі дії не залишаться без помсти.
Нагадаємо, що терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракти, що сталися сьогодні в Тегерані - в парламенті і в мавзолеї Хомейні.
Згодом, у мережі з'явилися перші фото і відео після атаки на парламент в Тегерані.
Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що "сьогодні знову дуже сумний день".
"Я стежу за атаками. Я буду на зв'язку з міністром [закордонних справ Ірану Завадом] Заріфом", - додала вона.
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