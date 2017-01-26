Іштван Цап заявив, що не тікав з України та не брав гроші

Заступник міського голови Ужгорода Іштван Цап переконує, що не вимагав гроші і наразі перебуває в Україні, а не Угорщині.

Відповідну заяву Цап розмістив на своїй сторінці у Facbeook.

"Працюємо з нашими житомирськими партнерами по цілому ряду питань: встановлення в Ужгороді сучасних зупинок, впровадження е-квитка, придбання багатофункціональної прибиральної техніки", – заявив заступник керівника Ужгорода.

Цап пообіцяв розповісти все охочим із правоохоронних органів.

"Ніяких грошей не брав", – заявив чиновник.

"У Києві на нечищеному тротуарі (і там такі є!) впав телефон – деякий час зв'язок ускладнений через це. Без сенсацій", – додав він.

Нагадаємо, що правоохоронці України перевіряють інформацію про можливу втечу заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа до Угорщини.

Відзначимо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив, що першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа викрили у вимаганні 40 тис грн у підприємця за дозвіл приватизації землі.

Прокуратура Закарпатської області спільно з співробітниками спецпідрозділу "К" УСБ України викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди посадовими особами Ужгородської міської ради за вирішення "земельних" питань.