ПОЛІТИКА НОВИНИІзраїль призупинив участь у Раді ООН з прав людини за кілька днів виходу США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль тимчасово зупинив участь у Раді ООН з прав людини
Публічно дипломати не були уповноважені обговорювати це питання, проте на умовах анонімності розповіли, що Ізраїль наблизив свою позицію до позиції США
Фото: Thinkstock
Дипломати попередили, що цей крок не є остаточним і може змінюватися. Ізраїль не є одним з 47 держав-членів Ради, але брав участь, як і більшість інших країн, як спостерігач, повідомляє Associated Press.
Ізраїль не брав участі у пленарному засіданні в п'ятницю, 22 червня, заявив Роландо Гомес, представник ради.
Нагадаємо, постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі 19 червня оголосила про вихід Сполучених Штатів із Ради. Організація Об'єднаних Націй з прав людини звинуватила США в "хронічному упередженому ставленні до Ізраїлю".
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23 06 2018 11:01 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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