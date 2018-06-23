Ізраїль тимчасово зупинив участь у Раді ООН з прав людини

Публічно дипломати не були уповноважені обговорювати це питання, проте на умовах анонімності розповіли, що Ізраїль наблизив свою позицію до позиції США

Ізраїль призупинив участь у Раді ООН з прав людини за кілька днів виходу США.

Дипломати попередили, що цей крок не є остаточним і може змінюватися. Ізраїль не є одним з 47 держав-членів Ради, але брав участь, як і більшість інших країн, як спостерігач, повідомляє Associated Press.

Ізраїль не брав участі у пленарному засіданні в п'ятницю, 22 червня, заявив Роландо Гомес, представник ради.

Нагадаємо, постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі 19 червня оголосила про вихід Сполучених Штатів із Ради. Організація Об'єднаних Націй з прав людини звинуватила США в "хронічному упередженому ставленні до Ізраїлю".