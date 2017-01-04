Кабмін вимагає переглянути рішення Нацкомісії щодо абонплати за газ

Гройсман каже, що збільшення в ціні справді є

Кабінет міністрів України вимагає переглянути рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ.

Відповідну заяву у відеозверненні зробив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, яка оприлюдненому на його сторінці у Facebook.

За його словами, щойно завершилася нарада, на якій розглядалося питання абонплати за газ, проводилися розрахунки і вивчалося, як це вплине на оплату за газ для українців.

"Збільшення дійсно є і становить у середньому в розрахунках від 1,3 до 3 разів, особливо це стосується тих, хто живе у багатоквартирних будинках", - заявив прем’єр.

"Ні я, ні Уряд це категорично не підтримуємо. Я щойно мав розмову з представником комісії, яка встановила цю абонплату з 1 квітня. Хоча НКРЕ і не підпорядковується уряду і прем’єр-міністру, але я в понеділок направлю офіційне звернення. Вимагаю, щоб це рішення було переглянуто", - підсумував Гройсман.

Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.