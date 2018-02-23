Кабмін вирішив виплачувати 100% підвищеної пенсії військовим з 2020

Кабінет Міністрів вирішив виплачувати в 2018 році 50%, в 2019 році - 75%, з 2020 року - 100% суми підвищеної пенсії військовим, перерахованої станом на 1 березня 2018 року.

При цьому Кабмін доручив перерахувати пенсії, призначені відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" до 1 березня 2018 року (крім пенсій працівникам органів внутрішніх справ) з урахуванням розміру окладу і надбавок відповідно до постанови Кабміну №704 від 30 серпня 2017 року.

Виплата перерахованих підвищених пенсій буде здійснюватися з 1 січня 2018 року в вище названих розмірах.

Окремо доручено перерахувати пенсії співробітникам органів внутрішніх справ з 1 січня 2016 року ( відповідно з розміром грошового забезпечення поліцейського згідно з постановою Кабміну № 988 від 11 листопада 2015 року про грошове забезпечення Національної поліції). Виплата перерахованих таким чином пенсій співробітникам органів внутрішніх справ буде проводитися з 1 січня 2018 року.

Зазначено, що сума перерахованих пенсій для виплати за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року вираховується Пенсійним фондом станом на 1 січня 2018 року і виплачується після виділення коштів на їх фінансування з держбюджету в такому порядку: з 1 січня 2019 року щомісяця в розмірі 50% різниці між місячним розміром підвищеної пенсії і місячним розміром отриманої пенсії в 2016-2017 роках, з січня 2020 року - в розмірі 100% такої різниці до забезпечення повної виплати розрахованої суми.

У разі, якщо перераховані пенсії військовим виявляться нижчими, зберігається розмір раніше призначених пенсій.