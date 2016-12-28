Кабмін затвердив виплату академічних стипендій на підставі рейтингу

Кабінет міністрів України затвердив виплату академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів на підставі рейтингу та мінімальну стипендію на рівні 1,1 тис. гривень з 2017 року.

Відповідне рішення було прийнято урядом на сьогоднішньому засіданні, повідомив "Інтерфакс".

Перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець наголосив, що основою для формування рейтингу буде успішність студентів, хоча роль будуть відігравати і інші фактори.

За його словами, мінімальний розмір стипендії становитиме 1,1 тис. гривень, підвищеної - 1,6 тис. гривень, також для окремих важливих спеціальностей розміри стипендій будуть підвищені: вчителі математики, інформатики, природних наук, деяких інженерних спеціальностей (гірнича і нафтогазова справа) - 1,4 тис. гривень, а підвищена - 2,36 тис. гривень.

Ковтунець також озвучив ідею, що надалі в дану систему можна буде ввести принцип позитивної дискримінації щодо студентів з інвалідністю, щоб давати їм додаткові бали для зайняття більш високих місць у рейтингу і збільшити їх шанси на отримання академічних стипендій.

Рішення було прийнято з умовою подальшого доопрацювання з зацікавленими відомствами.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що розмір стипендіального фонду для студентів на наступний рік збільшено на 576 млн гривень.