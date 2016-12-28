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Кабмін затвердив виплату академічних стипендій на підставі рейтингу

Підвищена стипендія складе 1,6 тис. гривень
Кабінет міністрів України затвердив виплату академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів на підставі рейтингу та мінімальну стипендію на рівні 1,1 тис. гривень з 2017 року.
Кабмін затвердив виплату академічних стипендій на підставі рейтингу Місія США приступила до оцінки потреб для реформи української митниці Фото: прес-служба Кабміну

Відповідне рішення було прийнято урядом на сьогоднішньому засіданні, повідомив "Інтерфакс".

Перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець наголосив, що основою для формування рейтингу буде успішність студентів, хоча роль будуть відігравати і інші фактори.

За його словами, мінімальний розмір стипендії становитиме 1,1 тис. гривень, підвищеної - 1,6 тис. гривень, також для окремих важливих спеціальностей розміри стипендій будуть підвищені: вчителі математики, інформатики, природних наук, деяких інженерних спеціальностей (гірнича і нафтогазова справа) - 1,4 тис. гривень, а підвищена - 2,36 тис. гривень.

Ковтунець також озвучив ідею, що надалі в дану систему можна буде ввести принцип позитивної дискримінації щодо студентів з інвалідністю, щоб давати їм додаткові бали для зайняття більш високих місць у рейтингу і збільшити їх шанси на отримання академічних стипендій.

Рішення було прийнято з умовою подальшого доопрацювання з зацікавленими відомствами.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що розмір стипендіального фонду для студентів на наступний рік збільшено на 576 млн гривень.

Раніше Володимир Гройсман обіцяв, що академічні стипендії будуть підвищені, проте це не вплине на виплату звичайних студентських стипендій.

Відзначимо, що Міністерство освіти і науки заявляло про перехід на нову систему виплати стипендій студентам з 2017 року.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, сьогодні 70% студентів, які навчаються на бюджеті, отримують стипендії, що видаються всім, у кого середній бал вищи за 4. А соціальні стипендії для дітей-інвалідів, сиріт та інших пільгових категорій отримують менш ніж 6% студентів. Данилюк вважає, що потрібно зменшити кількість академічних стипендій, видаючи їх тільки кращим і піднявши їх розмір, а також розширити охоплення студентів соціальними стипендіями, видаючи їх дітям із малозабезпечених сімей, зокрема, таких, які отримують субсидії.

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